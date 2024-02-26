Пенсионеров ждет рекордная индексация выплат

Перерасчет пенсионных выплат в 2024 году будет проводиться в несколько этапов. В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин одобрил индексацию пенсий неработающим пенсионерам на 7,5%, напоминают «Известия».
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