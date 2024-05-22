Врачи из разных городов страны обсудили в Челябинске, как лечить боевые травмы

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая, ФедералПресс. В Челябинске состоялся V межрегиональный Травмафорум. 300 экспертов отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга, Уфы, Перми и других городов обсудили, как лечить и восстанавливать здоровье людей после травм.
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