Провинция.ру

140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    что не говори-все  равно не  поверит))))Мужчина требует о...
  • Владимир Веселов
    Их наглости нет предела!!Толпа подростков-...
  • Наталия Макарова
    Живу в Магнитогорске 64 года. Таджики аккупировали наиболее доступный для города транспорт - маршрутки....Грубости и ...Толпа подростков-...

Погрелись и хватит: Брянская область готовится к арктическому вторжению

Погрелись и хватит: Брянская область готовится к арктическому вторжению

Причина аномального тепла - обширный антициклон. Но сейчас этот очаг высокого давления начинает слабеть, и воздушные массы из Арктики станут захватывать всё новые регионы, - рассказал 13 апреля ведущий специалист Центра погоды Фобос и уроженец Бря .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх