Погрелись и хватит: Брянская область готовится к арктическому вторжению

Причина аномального тепла - обширный антициклон. Но сейчас этот очаг высокого давления начинает слабеть, и воздушные массы из Арктики станут захватывать всё новые регионы, - рассказал 13 апреля ведущий специалист Центра погоды Фобос и уроженец Бря .