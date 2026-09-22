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Владимирские новости

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Владимирская община отметила 20-летие возрождения храма

Владимирская община отметила 20-летие возрождения храма

На территории храма открылся проект «Юрьев двор», где можно купить продукцию местных производителей, посетить лекции и мастер-классы.

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