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17-летний Люк Литтлер – самый молодой в истории чемпион мира по дартсу

17-летний англичанин Люк Литтлер стал самым молодым в истории чемпионом мира по дартсу. Сегодня Литтлер обыграл нидерланда Майкла ван Гервена в финале ЧМ-2025 в Лондоне.

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