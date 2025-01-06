Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai Киев не получил половины денег, отправленных США в рамках военной помощи Украине, заявил президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, в интервью журналисту Лексу Фридману, размещенном на его YouTube-канале.