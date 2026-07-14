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Ситуация на пункте пропуска Верхний Ларс

Ситуация на пункте пропуска Верхний Ларс

На нейтральной полосе в сторону выезда из России отмечается значительное скопление автомобилей. Пропуск грузовиков замедляется из-за невозможности их проезда на нейтральную полосу, что связано с задержками в приеме со стороны соседнего государства.

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