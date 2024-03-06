В РТ расширен перечень участников системы бесплатной юридической помощи

1 марта 2024 года вступили в силу поправки в закон о бесплатной юридической помощи в Татарстане. Согласно нововведениям, Уполномоченный по правам человека в регионе теперь включен в список участников государственной системы бесплатной юридической помощи, что позволяет ему предоставлять бесплатную правовую помощь в рамках своей компетенции.
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