ГТРК Татарстан
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГТРК Татарстан

17 подписчиков

Свежие комментарии

В РТ расширен перечень участников системы бесплатной юридической помощи

1 марта 2024 года вступили в силу поправки в закон о бесплатной юридической помощи в Татарстане. Согласно нововведениям, Уполномоченный по правам человека в регионе теперь включен в список участников государственной системы бесплатной юридической помощи, что позволяет ему предоставлять бесплатную правовую помощь в рамках своей компетенции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх