В РТ расширен перечень участников системы бесплатной юридической помощи

1 марта 2024 года вступили в силу поправки в закон о бесплатной юридической помощи в Татарстане. Согласно нововведениям, Уполномоченный по правам человека в регионе теперь включен в список участников государственной системы бесплатной юридической помощи, что позволяет ему предоставлять бесплатную правовую помощь в рамках своей компетенции.