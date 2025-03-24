Сотрудник «Калашникова» получил госнаграду за храбрость в зоне спецоперации

Ижевск. Удмуртия. Президент России подписал указ о награждении замначальника управления сертификационного обслуживания конструкторско-технологического центра концерна «Калашников» Николая Иванова медалью «За храбрость» II степени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии