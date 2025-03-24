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SUSANIN

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Сотрудник «Калашникова» получил госнаграду за храбрость в зоне спецоперации

Сотрудник «Калашникова» получил госнаграду за храбрость в зоне спецоперации

Ижевск. Удмуртия. Президент России подписал указ о награждении замначальника управления сертификационного обслуживания конструкторско-технологического центра концерна «Калашников» Николая Иванова медалью «За храбрость» II степени.

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