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"Не нуждается в разрешениях": Ирландский журналист заявил о самодостаточности России

"Не нуждается в разрешениях": Ирландский журналист заявил о самодостаточности России

Ирландский журналист Чей Боуз отмечает, что Россия становится всё более самодостаточной, в отличие от Европы.

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