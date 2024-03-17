Как часто можно есть доширак без вреда для здоровья

Вы никого не обманете, даже если выбрали продукт с пометкой «премиум». фото: Shutterstock/Fotodom.ruОдно дело, если вы завариваете лапшу быстрого приготовления в поезде, и совсем другое — если периодически заменяете ей полноценный прием пищи.