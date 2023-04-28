Первые кандидаты на пожизненное за госизмену: сотрудники МВД продавали СБУ данные российских прокуроров и судей

Закон и Порядок

ФСБ вскрыла "компанию" сотрудников УВД Центрального административного округа Москвы, которые занимались "пробивом" персональных данных спецконтингента – прокуроров, судей и представителей прочих силовых ведомств в интересах украинских спецслужб.