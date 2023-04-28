Закон и Порядок

135 594 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Знай наших!!?В США признались,...
  • Alex Немо
    В декабре 79 в отдельной роте обеспечения движения дивизии, я был замкомроты по технике, а замполитом второй секретар...Мощные шаги успеха
  • Василий Целовальников
    ЧИСТКА нужна не только в Армии, но и в Аппарата Президента и Правительства!!!"Путин взбунтовал...

Первые кандидаты на пожизненное за госизмену: сотрудники МВД продавали СБУ данные российских прокуроров и судей

Первые кандидаты на пожизненное за госизмену: сотрудники МВД продавали СБУ данные российских прокуроров и судей

  ФСБ вскрыла "компанию" сотрудников УВД Центрального административного округа Москвы, которые занимались "пробивом" персональных данных спецконтингента – прокуроров, судей и представителей прочих силовых ведомств в интересах украинских спецслужб.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх