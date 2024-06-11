В Рязанской области в 2024 году отремонтируют 133 км дорог

Общее финансирование на обновление дорог составило 6 млрд рублей. Участки будут ремонтировать в Александро-Невском, Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Клепиковском, Милославском, Сараевском, Шацком районах, Сасовском округе, в Рязани и Скопине.
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