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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области в 2024 году отремонтируют 133 км дорог

В Рязанской области в 2024 году отремонтируют 133 км дорог

Общее финансирование на обновление дорог составило 6 млрд рублей. Участки будут ремонтировать в Александро-Невском, Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Клепиковском, Милославском, Сараевском, Шацком районах, Сасовском округе, в Рязани и Скопине.

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