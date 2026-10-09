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Царьград

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Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира в 2026 году

Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира в 2026 году

В 2026 году мир оказался в хаосе, а Дональд Трамп намерен завоевать Нобелевскую премию мира. Эксперт "Деловой России" Олег Николаев подчеркивает противоречивость номинантов и быстрые решения Трампа по международным конфликтам.

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