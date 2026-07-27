Путин: главный плюс финансовой политки РФ - экономическая устойчивость

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва в Кремле заявил, что текущая финансовая политика в РФ имеет главный плюс - она позволяет сохранять экономическую и финансовую устойчивость.
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