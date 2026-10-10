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Аргументы и Факты

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Стало известно, откуда БПЛА летели на Ростов, где пострадали шесть человек

Стало известно, откуда БПЛА летели на Ростов, где пострадали шесть человек

Рой беспилотников ВСУ минувшей ночью атаковал Ростовскую область, средства ПВО уничтожили более 100 воздушных целей.

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