Realme раскрыла характеристики камеры Realme GT 6, примеры дневной съёмки и ночной съёмки с зумом

Realme продолжает раскрывать подробности о смартфоне Realme GT 6: на этот раз компания сообщила, что в главном модуле основной камеры пропишется 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-808 оптического формата 1/1,4 дюйма, а также светосильный объектив с диафрагмой F/1,69.