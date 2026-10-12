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Мирра Андреева уходит с WTA 1000 в Ухане: кто займет ее место и почему это важно для тенниса

Мирра Андреева, одна из самых ярких российских теннисисток последних лет, не примет участие в турнире WTA 1000 в Ухане.

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