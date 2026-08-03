В российских силовых структурах рассказали ТАСС, что командование украинскими оккупационными силами жалуется на нехватку свободных мест в холодильниках украинских моргов, которые переполнены трупами боевиков ВСУ.
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