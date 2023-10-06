Русские системы РЭБ оптимизируют: Глушить F-16 будет проще, чем советские истребители

Источник сообщил о модернизации русских станций РЭБ.Русская армия уже вовсю готовится к потенциально возможному появлению в зоне СВО, в составе украинских ВВС истребителей американского производства F-16.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии