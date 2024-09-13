Кубок Дэвиса. США играют со Словакией, Великобритания встретится с Аргентиной, Италия – с Бельгией, Франция – с Испанией

Кубок Дэвиса 10 – 15 сентября 2024 Групповой этап финального турнира Группа A (Болонья) Италия – Бельгия Группа B (Валенсия) Франция – Испания Группа C (Чжухай) США – Словакия Маккензи Макдональд (США) Лукаш Кляйн (Словакия) 6:4|0:0 Дата проведения 13 сентября, 09.
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