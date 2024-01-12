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Гарантийный осмотр: россияне получат еще больше бесплатных услуг по ОМС

Гарантийный осмотр: россияне получат еще больше бесплатных услуг по ОМС

По полису ОМС можно будет получить еще больше бесплатных услуг. В России утвердили новую программу гарантированной медпомощи на три года! Как пишут «Известия», в пакет бесплатных услуг впервые включили психологическую помощь в поликлиниках и продолжительную реабилитацию участников спецоперации.

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