Гарантийный осмотр: россияне получат еще больше бесплатных услуг по ОМС

По полису ОМС можно будет получить еще больше бесплатных услуг. В России утвердили новую программу гарантированной медпомощи на три года! Как пишут «Известия», в пакет бесплатных услуг впервые включили психологическую помощь в поликлиниках и продолжительную реабилитацию участников спецоперации.