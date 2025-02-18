Житель Екатеринбурга зачем-то снял штаны в подъезде и впал в кому

В Екатеринбурге был зафиксирован необычный инцидент, в ходе которого мужчина оказался в коме. Согласно информации, поступившей 18 февраля, житель города потерял сознание в подъезде многоквартирного дома в микрорайоне Ботанический.
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