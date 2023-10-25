Сталкерство: почему нас привлекают заброшенные места и вещи?

Erl Schweizer

Сталкеры - люди разные, цели совершенно различны, противоположны по нравственным критериям. Тема сегодня расширена до космических масштабов. Марсоходы позволяют в заглянуть в эволюцию этой планеты. Здесь обязана быть осторожность максимальная: хотя бы пытаться не внести на поверхность Марса земные микроорганизмы, не занести на Землю марсианские микроорганизмы, которые, будучи первоначально одинаковыми на обеих планетах, гарантированно развились и в совершенно разных вариантах. То, что история Марса была в человеческом измерении идентична земной, на 100% доказано. Ни в коем случае не производить взрывные эксперименты на Марсе на кладбищах, обильно усеянных крестами, скульптурными изображениями. Есть старые кладбища, есть новые. Возле новых можно найти люки в почву Марса. Почти на 100% уверен, что жизнь людей на Марсе сохранилась, люди там редко появляются на поверхности, в основном чтобы похоронить умерших, скорее всего лишь их пепел, но места захоронений отмечены на поверхности. Скорее всего лишь выдающиеся марсиане, богатые имеют возможность похоронить родственников на поверхности. Странный, необычный взгляд на сталкерство? Адекватный, без информационной туфты от НАСА, где все мной изложенное давным-давно уже многократно доказано. России при изготовлении очередных лунных, марсианских аппаратов следует не заниматься тупо только тем, что уже производится, а параллельно со скромными бюджетами изготавливать минимум в 2-х независимых лабораториях альтернативные, экспериментальные летательные аппараты с тем же назначением, но в сотни раз более дешевым. Появился Кулибин, предлагает что-то невозможное - срочно дать ему возможность и помощь в изготовлении невозможного. Отрицательный, но практический результат за копейки - это прогресс, а вот шмяканье гипер-дорогущей лунной экспедиции о поверхность Луны - это дурь земная, в таких делах нужны не понты, а рутинный труд при нулевых шансах появления в таких системах спеца без специальности и призвания по факту рождения вроде Рогозина. Даже ребенок иногда благодаря своей независимости может создать чудо техники, а вот авторы по блату, а не по результату труда Н.Михалковы могут дать только недоверие, ненависть к законодательным уродствам конченных мошенников.