США объяснили отказ дать Турции F-35 наличием у нее систем ПВО РФ

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил в ходе брифинга об отказе Соединенных Штатов Америки поставить Турции боевые самолёты F-35 вследствие наличии у неё российских систем противовоздушной обороны С-300 и С-400.