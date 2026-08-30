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Кому – звания, кому - письма; приехавший министр спорта России наградил астраханских игроков и тренеров

Кому – звания, кому - письма; приехавший министр спорта России наградил астраханских игроков и тренеров

Кто выиграл от этого – вам решать. Вчера находившийся с визитом в Астраханской области министр спорта России и председатель национального Олимпийского комитета Михаил Дегтярев на торжественной церемонии вручил награды астраханским представителям профессионального спорта.

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