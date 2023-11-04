Xiaomi 14 Ultra выйдет в первом квартале 2024 года, получит дюймовый суперсенсор Sony и экран как у Samsung Galaxy S24 Ultra

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл кое-какие подробности о будущем фотофлагмане Xiaomi 14 Ultra. По данным информатора, аппарат этот выйдет до конца марта 2024 года, а акцент в нем будет сделан не только на камере, но и на экране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии