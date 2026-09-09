Энергосистема Узбекистана: нужен ли «запуск с нуля»?

Азиз АБДРАИМОВ Для Центральной Азии вопрос энергетической стабильности давно является одной из важнейших тем на повестке дня.
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