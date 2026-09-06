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Регионы России

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В Севастополе в результате украинской атаки ранены трое, погибла 13-летняя девочка

В Севастополе в результате украинской атаки ранены трое, погибла 13-летняя девочка

Во время удара беспилотников зафиксированы две детонации, повредившие окна в детском саду и многоквартирных домах.

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