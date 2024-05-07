Театр абсурда
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Театр абсурда

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Миллиарды в обмен на медали: МОК разрешил побеждать на Олимпиаде только США

Миллиарды в обмен на медали: МОК разрешил побеждать на Олимпиаде только США

  До открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, от которых самым бесцеремонным и наглым образом вопреки самому духу олимпийского движения отстранили сборные России и Белоруссии, осталось менее ста дней.

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