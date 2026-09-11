Нефть готовится к затяжному кризису

Стоимость марки Brent поднялась выше $98 за баррель на фоне угроз Ирана продолжить ответные действия против США и рисков новых перебоев с поставками через Персидский залив.
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