The Guardian: популярные ИИ-боты провалили тесты ученых по замене людей в офисе

В то время как некоторые видные деятели технологической индустрии предсказывают будущее, где искусственный интеллект (ИИ) вытеснит человеческих работников, недавние исследования показывают, что текущие возможности нейросетей далеки от требований полноценной офисной работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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