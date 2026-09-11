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ФИПИ осенью апробирует устный экзамен по истории

ФИПИ осенью апробирует устный экзамен по истории

Апробация устного экзамена по истории для девятиклассников пройдёт в октябре-ноябре в нескольких регионах России, сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

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