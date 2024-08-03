Пентагон перебросит на Ближний Восток дополнительные истребители, новую авианосную группу, а также крейсеры и эсминцы.
США направили истребители и корабли для помощи Израилю
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
Иран уничтожил бы пару эсминцев. вот бы сша обосрались на весь мир.
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9 час.
Владислав Владислав
Россияне, давайте уничтожим пару флотов Пендосов :) !! И объяснение можно придумать, метеорит удачно упал :)
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8 час.
Геннадий Хрипунов
Фашистов пиндостана и израиля надо уничтожать в любой части земли за убийство не только детей и народа Палистины, но и других стран, без суда и следствия .
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58 мин.
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