США направили истребители и корабли для помощи Израилю

Иран уничтожил бы пару эсминцев. вот бы сша обосрались на весь мир.

Геннадий Хрипунов

Фашистов пиндостана и израиля надо уничтожать в любой части земли за убийство не только детей и народа Палистины, но и других стран, без суда и следствия .