«Почуяли силу»: Артамонов объяснил, почему Азербайджан «банкует» против России между Каспием и Чёрным морем

Азербайджан повышает ставки в геополитической игре между Каспийским и Черным морями. Экс-разведчик Александр Артамонов объяснил, с чем связана неожиданная смелость Баку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сводки СВО, 19 октября, главное: Жесткая ответка за Питер — по тылам врага мощно ударила «баллистика»
- «Прошли незамеченными 20 км»: как российские ДРГ убили пятерых дронщиков ВСУ в их далёком тылу под Харьковом
- Кошмар пошел гулять по всей Украине: «Герани» взялись за Западенщину, теперь и Львов стал «прифронтовым»
Свежие комментарии
- Сводки СВО, 19 ок...
- Будь хорошим пред...
- АП Почему Россия не ...
Азера - говно со стажем.
Понятие «Несоответствие занимаемой должности» имеет прежде всего отношение к России. Почему все оборзели? Потому что в Москве, кроме пустой болтовни, вызывающей смех во всем Мире, и жевания соплей - ничего нет! Будет еще хуже.
Алиев своим русофобским блефом (блеянием) подстраивается под общий блеф Запада!
А выслать вонючих азерчурок в родные аулы к ильхамке слабо? этак в короткие сроки полляма с замоташками и выблядками, очистив Екат и Москву...
Артамонов не был разведчиком. Он лишь позиционирует себя как эксперт в области разведки и военной науки. Автору статьи большой МИНУС.