БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 627 подписчиков

«Почуяли силу»: Артамонов объяснил, почему Азербайджан «банкует» против России между Каспием и Чёрным морем

«Почуяли силу»: Артамонов объяснил, почему Азербайджан «банкует» против России между Каспием и Чёрным морем

Азербайджан повышает ставки в геополитической игре между Каспийским и Черным морями. Экс-разведчик Александр Артамонов объяснил, с чем связана неожиданная смелость Баку.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валера Морозов
Валера Морозов

Понятие «Несоответствие занимаемой должности» имеет прежде всего отношение к России. Почему все оборзели? Потому что в Москве, кроме пустой болтовни, вызывающей смех во всем Мире, и жевания соплей - ничего нет! Будет еще хуже.

Профиль пользователя Silver Kont
Silver Kont

А выслать вонючих азерчурок в родные аулы к ильхамке слабо? этак в короткие сроки полляма с замоташками и выблядками, очистив Екат и Москву...