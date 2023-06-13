В НАТО обеспокоились сближением России и Китая

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил озабоченность сближением Китая и России, а также заявил, что на фоне развития КНР в военной сфере альянсу необходимо заняться противодействием угрозам его безопасности, которые якобы может представлять Пекин.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил озабоченность сближением Китая и России, а также заявил, что на фоне развития КНР в военной сфере альянсу необходимо заняться противодействием угрозам его безопасности, которые якобы может представлять Пекин.
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