Лавров: Москва поддерживает идею Трампа по организации встречи США, Китая и РФ

TASS/IMAGO/Michael Bihmayer Москва поддерживает предложение главы США Дональда Трампа по организации встречи Соединенных Штатов, КНР и России для обсуждения тем безопасности, стратегической стабильности и ядерного вооружения.
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