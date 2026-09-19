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Царьград

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«КАМАЗ» победил «Шинник» 1:0 в 12-м туре Первой лиги

«КАМАЗ» победил «Шинник» 1:0 в 12-м туре Первой лиги

В матче 12-го тура Первой лиги «КАМАЗ» из Набережных Челнов обыграл ярославский «Шинник» со счетом 1:0.

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