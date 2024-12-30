Смертельное ДТП произошло на трассе Алтайского края

Водитель одного из автомобилей скончался до приезда скорой помощи Фото: Госавтоинспекция Алтайского края На трассе в Первомайском районе Алтайского края произошла авария с участием двух легковых автомобилей.
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