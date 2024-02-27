Избитому сыном Кадырова поджигателю Корана дали 3,5 года колонии

Приговор Никите Журавелю вынес суд в Грозном. Висаитовский районный суд Грозного приговорил Никиту Журавеля за сожжение в мае 2023 года Корана возле мечети в Волгограде к трем с половиной годам заключения.
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