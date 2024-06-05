Руководство Евросоюза демонстрирует впадение из крайности в крайность. Доведя реформами и санкциями свой энергетический и промышленный сектор до банкротства и упадка, Брюссель повернулся обратно в этом вопросе.
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