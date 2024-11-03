В Татарстане сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши домов. По информации пресс-службы главного управления МЧС России по РТ, в селе Крым-Сарай Бавлинского района частично сорвана кровля с Крым-Сарайской общеобразовательной основной школы имени М.
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