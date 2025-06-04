Вернувшиеся компании заплатят высокую цену за уход, считает Шинский

Возвращение ряда западных компаний в Россию вполне возможно, однако стоимость такого шага для каждой компании будет зависеть от того, насколько "элегантно" она покинула российский рынок, считает генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) Павел Шинский.