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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Вернувшиеся компании заплатят высокую цену за уход, считает Шинский

Вернувшиеся компании заплатят высокую цену за уход, считает Шинский

Возвращение ряда западных компаний в Россию вполне возможно, однако стоимость такого шага для каждой компании будет зависеть от того, насколько "элегантно" она покинула российский рынок, считает генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) Павел Шинский.

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