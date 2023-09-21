Парламентская газета

935 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Калинина
    Скажут,что наказали,а потом отпустят,надо ответку запустить и сказать-ошиблись,а то в след.раз опять такое может повт...Что известно о ги...
  • ЧилиИвано
    Прикольное кино вспоминается - боги египта - там Ра так и сказал при встрече с внуком -... Я убиваю птиц прилетевших,...Стрелять так стре...
  • Svetlana Kuzmina
    И всё-таки это хорошо, что глава НАТО врождённый кретин. Ему мало украины, захотелось ввязаться в войнушку с Китаем? ...Столтенберг: США ...

В Москве камеры начали штрафовать пассажиров за непристегнутый ремень

В Москве камеры начали штрафовать пассажиров за непристегнутый ремень

В Москве камеры видеонаблюдения на дорогах начали фиксировать непристегнутый ремень безопасности у пассажиров автомобилей, в случае выявления нарушения штраф получит собственник автомобиля, сообщается 21 сентября в соцсетях дептранса столицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх