В Москве камеры начали штрафовать пассажиров за непристегнутый ремень

В Москве камеры видеонаблюдения на дорогах начали фиксировать непристегнутый ремень безопасности у пассажиров автомобилей, в случае выявления нарушения штраф получит собственник автомобиля, сообщается 21 сентября в соцсетях дептранса столицы.