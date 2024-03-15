Общественный штаб: Москвичи активно голосуют на избирательных участках

Жители Москвы активно голосуют на избирательных участках Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов сообщил, что избиратели в городе активно голосуют на избирательных участках.