Общественный штаб: Москвичи активно голосуют на избирательных участках

Жители Москвы активно голосуют на избирательных участках Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов сообщил, что избиратели в городе активно голосуют на избирательных участках.
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