Аэропорт Махачкалы прервал работу из-за атаки беспилотника на Каспийск

Воздушная гавань закрыта на неопределенное времяАэропорт Махачкалы из-за инцидента с беспилотником в Каспийске закрыт на неопределенное время, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора воздушной гавани Саида Рамазанова.
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