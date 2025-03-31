Зря отказались от предложения Путина, теперь всё в огне, уничтожены офицеры НАТО Юлия СоколоваОтказ от предложения Путина был ошибкой — так можно охарактеризовать события последних суток в зоне СВО, где всё произошло по уже знакомому сценарию.
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