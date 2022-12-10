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Божович о «Зените»: «Судьи могут специально свистнуть в его пользу несколько раз за игру. Только у него такая привилегия в России»

Божович о «Зените»: «Судьи могут специально свистнуть в его пользу несколько раз за игру. Только у него такая привилегия в России»

Миодраг Божович высказался о судействе в Мир РПЛ. — «Зенит» — лучшая команда в России, у них «Газпром» в спонсорах, лучшие игроки в чемпионате.

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