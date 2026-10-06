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Газета.ру

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Остеопат Мамаев: боли в висках могут указывать на проблемы с челюстью

Остеопат Мамаев: боли в висках могут указывать на проблемы с челюстью

Головная может быть связана болью в челюсти, возникающей из-за спазмов мышц или воспаления сустава. Об этом газете «Известия» рассказал врач-остеопат Скандинавского Центра Здоровья Магомедрасул Мамаев.

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